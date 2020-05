W Katowicach jest już kilkadziesiąt uli. Trzy nowe są na dachach NOSPR i miejskich basenów. Będzie z nich katowicki miód

W przypadku pasieki na dachu gmachu NOSPR, prawdopodobnie będzie to miód lipowy, bo wokół dominują lipy i akacje. - Z akcji pszczoły raczej już nie skorzystają, ale na pewno zbiorą dużą ilość lipy – ocenia Łukasz Przybył, opiekun pasieki.

– Później zebrany miód po przepadaniu trafi do słoiczków, które będą naszym miejskim gadżetem promocyjnym – zapowiada Krupa.

Ule zostały zainstalowane we wtorek, 12 maja, na dachach basenów w Brynowie, w Burowcu oraz gmachu NOSPR. Wszystkie są zbudowane z naturalnych materiałów, bez zastosowania tworzyw sztucznych czy styropianu, a do ich pomalowania użyto wyłącznie ekologicznych farb.

- Wiemy, że pszczoły czują się tu bardzo dobrze. Od pięciu lat zbieramy na tym terenie bardzo dużo miodu. W samej pasiece przy Muzeum Śląskim w tamtym roku udało się pozyskać 5 kg miodu, to pokazuje, że to rewelacyjne miejsce dla pszczół – tłumaczy Przybył.

Jak przypomina to kolejna pasieka w rejonie Strefy Kultury. - Sześć uli jest przy Muzeum Śląskim, kolejne sześć na dachu Wydziału Prawa i Administracji, ule są też na Katowickim Centrum Biznesu – wylicza. Wątpliwości, czy pszczoły lubią centrum Katowic, nie ma.

Co istotne miód z miejskich pasiek jest doskonałej jakości. - Pierwsze pasieki, jakie stawialiśmy były przy Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie, mamy więc porównanie miodu z ogrodu botanicznego i miodu miejskiego. Dużym zaskoczeniem było dla nas, gdy miody przebadano, że w żaden sposób nie odbiegają jeden od drugiego. Dodatkowo różne instytucje badają miody miejskie pod kątem zanieczyszczeń metalami ciężkimi i okazuje się, że tych zanieczyszczeń w ogóle nie ma – mówi opiekun katowickiej pasieki.

Przy montażu uli był obecny również Krzysztof Poppe z koła pszczelarzy miejskich. - W Katowicach jest już kilkadziesiąt uli, w Warszawie kilkaset, a w takich miastach jak Barcelona, Berlin czy Londyn po kilka tysięcy. Ten miód (miejski – przyp. Red.) nie odbiega od innych miodów z różnych regionów Polski – podkreślał.

A to niejedyna ciekawostka. - Zaskoczeniem jest dala nas, że coraz częściej mamy miód z roślin, co do których mało kto przypuszczał, że mogą występować na terenach miejskich. Mieliśmy na przykład miód winobluszczowy, wierzbowy, a na terenie Chorzowa miód ze żmijowca – wymienia.