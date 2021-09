Trwa pierwsza edycja Metropolitalnych Dni Energii. Pod katowickim Spodkiem odbywają się warsztaty, konkursy i pokazy

Po raz pierwszy metropolitalnie

Jak dbać o klimat jednocześnie oszczędzając? Co kryje się w powietrzu, którym oddychamy? Czy pioruny są muzykalne? Tego można się dowiedzieć podczas warsztatów, pokazów i konkursów organizowanych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz na placu Sławika i Antalla przed katowickim Spodkiem.

Dni Energii, czyli piknik rodzinny, wracają po przerwie spowodowanej pandemią. Do dotychczasowego organizatora, urzędu miasta w Katowicach, dołączyła Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. To oznacza bogatszy program i więcej atrakcji.

– Dni Energii to impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń proekologicznych w Katowicach. Z jednej strony to okazja do rodzinnego i aktywnego spędzenia czasu w plenerze, a z drugiej możliwość uzyskania informacji chociażby o miejskich programach dopłat do wymiany źródeł ciepła. Walka o czyste powietrze to jedno z największych wyzwań dla wielu miast województwa śląskiego – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.