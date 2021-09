Smogobus jeszcze we wrześniu po raz kolejny pojawi się na katowickich ulicach. Przed nim 30 kursów zaplanowanych w ramach akcji #nieTruj

Walka o czyste powietrze to jedno z największych wyzwań dla wielu miast województwa śląskiego i nie tylko. Chociaż w Katowicach jakość powietrza z roku na rok się poprawia, to jednak wciąż pozostawia wiele do życzenia. Dlatego 25 września w Katowicach ruszy kolejna odsłona akcji #nieTruj, w ramach której wszystkie dzielnice Katowic odwiedzi specjalny smogobus. Podróżować nim będą pracownicy urzędu miasta, którzy będą zachęcać mieszkańców do wymiany kotłów węglowych przy wsparciu finansowym miasta.

- Dla wszystkich chętnych spełniających proste kryteria mamy zarezerwowane pieniądze - oferujemy dofinansowanie w wysokości do 10 000 zł. Szacujemy, że w Katowicach aktualnie jest jeszcze kilkanaście tysięcy systemów grzewczych opartych o węgiel. W ubiegłym roku postanowiliśmy wysłać do katowickich dzielnic smogobus. Pomysł się sprawdził i dlatego w tym roku kontynuujemy akcję, by zmotywować mieszkańców do składania wniosków na wymianę „kopciuchów” – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.