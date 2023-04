Niecodzienna kradzież w centrum Katowic! Ktoś wykopał młode drzewo na ul. Starowiejskiej. Lipa rosła tam 2 tygodnie...

Katowice od kilku lat starają się zmienić oblicze centrum miasta na bardziej zielone. Ekologiczne wysiłki samorządu czasem torpedują sami mieszkańcy. Tak było i w tym przypadku. W środę 29 marca Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował o zadziwiającej sytuacji, jaka miała miejsce przy ul. Starowiejskiej, gdzie doszło do kradzieży... drzewa. Chodzi o młodą lipę, która 10 marca została posadzona w ramach akcji "wCOP drzewo".

- To nie było małe drzewo, w obwodzie miało 14-16 centymetrów, czyli już dość spore. To było drzewo bardzo dobre jakościowo, z tzw. wyższej półki i kosztowało 700 złotych - tłumaczy Michał Szafraniec, rzecznik prasowy Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach. - Od kiedy pracuję w Zakładzie, to pierwszy raz spotkałem się z sytuacją kradzieży świeżo posadzonego drzewa. Nie miało czasu się nawet ukorzenić - dodaje.