Znane są już pierwsze statystyki, które dotyczą skali pomocy, jaką mieszkańcy niosą uchodźcom z Ukrainy. Potrzeba dalszych działań

Zaspokojenie najważniejszych potrzeb po przybyciu do Katowic

Dla przyjeżdżających do Katowic uchodźców z Ukrainy miasto przygotowało punkty pierwszego kontaktu, w których obywatele ogarniętego wojną kraju mają możliwość otrzymania niezbędnego wsparcia oraz informacji o dalszym postępowaniu. – Zdecydowaliśmy się na uruchomienie kilku punktów na terenie Katowic, by udzielać niezbędnej pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przyjeżdżają do miasta. Dziś widzimy, że te punkty świetnie się sprawdzają i odpowiadają na zapotrzebowanie – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. Chociaż pomocy tej jest sporo i póki co udaje się opanować sytuację, to w związku z coraz większą liczbą obywateli Ukrainy, przybywających do stolicy województwa śląskiego, potrzeby ciągle rosną.