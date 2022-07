Wypadek w Katowicach na autostradzie A4. Bus przebił barierkę i wjechał do rowu. Trzy osoby są ranne. Droga zablokowana

Wypadek w Katowicach na A4. Bus przebił barierkę i wjechał do rowu. Trzy osoby są ranne

W poniedziałek, 4 lipca 2022 roku na autostradzie A4 na wysokości ulicy Szopienickiej doszło do wypadku z udziałem busa, który zmierzał w kierunku Wrocławia. Jak na razie, wiadomo tylko tle, że pojazd przebił barierkę i wjechał do rowu, w wyniku czego trzy osoby zostały ranne. Nie są jeszcze znane przyczyny ani okoliczności tego zdarzenia. Obecnie, na miejscu wypadku znajdują się służby, a na jezdni wyląduje Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które przetransportuje poszkodowanych do szpitala. Autostrada jest nieprzejezdna w obu kierunkach.

W poniedziałek, przed godziną 13.00 na odcinku autostrady A4, przebiegającym na wysokości ulicy Szopienickiej w Katowicach miał miejsce wypadek, w którym uczestniczył bus. – Będący na 342 kilometrze w kierunku Wrocławia pojazd typu bus przebił barierkę na autostradzie i wjechał do rowu. Wydarzenie miało miejsce dosłownie przed chwilą, więc nie mamy jeszcze informacji na temat tego, co tam się konkretnie wydarzyło i spowodowało wypadek. Na miejscu są służby, które będą dopiero ustalać przyczyny oraz okoliczności zdarzenia. Za chwilę na autostradzie wyląduje również Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – mówi podkom. Agnieszka Żyłka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Jak informuje policja, na razie wiadomo, że w wypadku poszkodowane są trzy osoby, ale ich stan zdrowia zostanie oceniony dopiero przez służby medyczne. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które ma wylądować na autostradzie zabierze do szpitala poszkodowanych, którzy ucierpieli w wyniku tego zdarzenia.