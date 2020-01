Skandal na Uniwersytecie Śląskim. Prof. Ewa Budzyńska odchodzi na znak protestu

Skandal na UŚ! Profesor stwierdził, że...

Wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, który do ziewającej studentki powiedział "No, mój to by się nie zmieścił" zostanie ukarany. W ostatnich dniach rzecznik dyscyplinarny UŚ skierował wniosek w tej sprawie do uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich. Wykładow...