Przesłuchania studentów Uniwersytetu Śląskiego: Lewica zwraca się do ministra Ziobro, by wyjaśnił sprawę

W szczególności zwracają się o wyjaśnienie, dlaczego prokurator uznał krytykę zajęć p. Ewy Budzyńskiej za fałszerstwo i przyznał jej status osoby pokrzywdzonej, skoro prawo tego nie przewiduje. Jeśli nie jest to skutek nieznajomości prawa, to trudno oprzeć się wrażeniu, że nadużycie art. 235 kk służyło temu, aby umożliwić Ordo Iuris bezpośrednie zaangażowanie w sprawę w roli pełnomocnika pokrzywdzonej i umożliwić tej organizacji przesłuchanie studentów/ek.

"Warto przypomnieć, że tworzenie fałszywych dowodów jest to czyn ścigany z oskarżenia publicznego, który narusza interes wymiaru sprawiedliwości przez wprowadzanie w błąd co do faktycznego przebiegu zdarzeń oraz poprzez manipulację czynnościami podejmowanymi w postępowaniu. Głównym przedmiotem ochrony w art. 235 kk jest, jak wskazano, wymiar sprawiedliwości w zakresie prawdziwości materiału dowodowego stanowiącego podstawę procesową ścigania. Status osoby pokrzywdzonej w tym przypadku nie jest przewidziany. Nie ma więc powodu do podejmowania postępowania karnego i wielogodzinnego przesłuchiwania studentek i studentów Uniwersytetu w I Komisariacie Policji w Katowicach.

W związku z powyższym zwracamy się o wyjaśnienia dotyczące tego, co już się wydarzyło:

1. Jaki ważny interes publiczny stoi za wszczynaniem postępowania z art. 235 kk, ściganego

z oskarżenia publicznego? Jest to tym bardziej bulwersujące, że na Uniwersytecie Śląskimciągle toczy się wewnętrzne postępowanie dyscyplinarne.

2. Dlaczego ingeruje się w autonomię uniwersytetu, a studentki i studentów przesłuchuje policja?

3. Jaka jest podstawa prawna do wkraczania w autonomię uczelni, skoro sprawa dotyczyć ma jej ]statutowych uprawnień i działań.Dlaczego brak jest kontaktu z uczelnią przy przesłuchiwaniu studentek i studentów?

4. Czy osoby wzywane na przesłuchania zostały poinformowane o możliwości wzięcia udziałuw postępowaniu ich pełnomocnika?

5. Jaka jest pozycja Ordo Iuris w niniejszej sprawie – czy sposób w jaki przesłuchiwane/ni są studentki/ci to nie próba ich zastraszania?

6. Czemu służą kilkugodzinne przesłuchania i liczba pytań zadawanych przez przedstawicieli Ordo Iuris większa niż zadanych przez policję.

7. Czy prowadzone w ten sposób postępowanie karne na podstawie art. 235 kk wynika z niewiedzy organów ścigania, czy też jest celowym, politycznym działaniem służącym przejęciu kontroli nad Uniwersytetem Śląskim w zakresie standardów i jakości nauczania.

8. W jaki sposób Prokurator Generalny zagwarantuje, że wiedza pozyskana podczas przesłuchań przez organizację Ordo Iuris na temat przesłuchanych studentów/ek nie zostanie przez nich wykorzystana w realizacji własnych celów Ordo Iuris, które nie jest zwykłą kancelarią prawną Ordo Iuris jest organizacją, która walczy o to, by prawo i polityka w Polsce była oparta na

radykalnie konserwatywnym światopoglądzie – m.in. OI jest autorem ustawy o całkowitym zakazie aborcji oraz zwalcza związki partnerskie.

Apelujemy o pilną odpowiedź i jak najszybsze zakończenie śledztwa w tej sprawie, a gdyby miało

być kontynuowane, to o wycofanie sprzecznego z prawem uczestnictwa Ordo Iuris w tych

przesłuchaniach.

Z poważaniem,

(-) Włodzimierz Czarzasty

(-) Przemysław Koperski

(-) Maciej Kopiec

(-) Maciej Konieczny

(-) Gabriela Morawska – Stanecka

(-) Wojciech Konieczny

(-) Łukasz Kohut

(-) Marek Balt"