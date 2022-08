Rusza XVIII edycja programu "Mieszkanie za remont" mimo wątpliwości urzędników wojewody Marcin Śliwa

W Katowicach udostępniona została nowa lista 26 lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę. M. Malina Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Katowice rozpoczynają XVIII edycję programu "Mieszkanie za remont". Miasto udostępniło już nową listę 26 lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę. Stało się tak mimo wcześniejszych wątpliwości służb wojewody, zdaniem których to Katowice powinny wyremontować mieszkania, a nie cedować tego obowiązku na najemców, a sprawa znalazła swój finał w sądzie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach przychylił się do stanowiska miasta Katowice i uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego.