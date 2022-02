Prezydent Krupa o "haniebnym" ataku Rosji na Ukrainę. "W razie potrzeby zawsze znajdziecie schronienie w Katowicach"

Marcin Krupa o "haniebnym" ataku na Ukrainę

W godzinach porannych czasu polskiego, prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie - jak sam to określił - specjalnej operacji wojskowej w Donbasie. W orędziu wyemitowanym w państwowej telewizji podkreślił, że jest ona spowodowana koniecznością ochrony tamtejszej ludności, która zwróciła się do Rosji o pomoc. Celem jest demilitaryzacja oraz denazyfikacja Ukrainy.

Władimir Putin oświadczył, że zamieszkujący ten obszar byli "poddawani ludobójstwu przez reżim w Kijowie przez osiem lat". Odgłosy porannych wybuchów dobiegały z lotnisk wojskowych pod Kijowem, w Ozernoje, Czuguewie, Czarnobajewce, Kramatorsku, Kulbakinie, oraz w Łucku, znajdującym się blisko granicy z Polską. Zaatakowano także bazy wojskowe.

Atak na Ukrainę poruszył cały świat. Komentują go również prezydenci największych polskich miast. Wśród nich jest Marcin Krupa, prezydent Katowic, który określił go jako "haniebny". Zaznaczył przy tym, że "Nasze myśli i modlitwy płyną dziś szczególnie mocno do naszych Przyjaciół Ukraińców".