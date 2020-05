Muzeum Historii Katowic ponownie otwarte. Dostępne są główny gmach i oddział w Nikiszowcu

Przypomnijmy, że od początku maja część zbiorów Muzeum Historii Katowic jest dostępna online. Poprzez stronę internetową MHK możemy oglądać piękną porcelanę, sztukę użytkową i rzemiosło czy bardzo bogatą kolekcję trofeów sportowych. Do tego biżuteria i dodatki, dewocjonalia, ceramika i szkło, mapy, odznaki, militaria, sprzęt sportowy, a nawet pochodzące sprzed 100 lat reklamy katowickich firm.

W placówce wprowadzono jednak specjalne środki ostrożności: obowiązkowe zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja rąk po wejściu, mierzenie temperatury. Konieczne będzie też zachowanie odległości 1,5 metra od innych zwiedzających. Muzealnicy zalecają też by płacić kartą, nie dotykać ścian, klamek, poręczy oraz urządzeń multimedialnych.

- Ogromny jest również zbiór kart pocztowych i zdjęć dokumentujących, co się wydarzyło w Katowicach na przestrzeni ostatniego wieku. To setki pocztówek. Mamy też coś, co ucieszy pasjonatów historii: trochę archiwalnych dokumentów związanych z historią Katowic – wymieniał Jacek Siebel, dyrektor MHK.

W zbiorach online znajdziemy również słynną kolekcję obrazów Witkacego, na których artysta portretował Asymetryczną Damę, czyli Eugenię Wyszomirską.