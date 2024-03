Metaloplastyczne furtki upiększą Katowice. Ruszają bezpłatne warsztaty artystyczne i miejskie spacery

– Warsztaty artystyczne są sercem Solar Festiwalu. To moment, w którym możemy spotkać się, wyrazić siebie poprzez sztukę i poczuć się częścią wspólnoty, która tworzy coś wyjątkowego, co doda kolorytu naszemu miastu. Efektem tych artystycznych działań będą metaloplastyczne furtki, które zastąpią tradycyjne kraty w oknach. To symbol naszego zaangażowania w budowanie estetycznej przestrzeni miejskiej, która staje się źródłem radości i inspiracji dla nas wszystkich – mówi Paweł Pindur, założyciel fundacji Soundscape.

Pierwsza edycja Solar Festiwal – sztuka dla dobrostanu człowieka, zaplanowana jest na marzec oraz kwiecień 2024 roku i zostanie zainaugurowana nietypową wystawą site-specific w przestrzeni miejskiej Katowic, , która powstanie we współpracy z Katowice Miasto Ogrodów – Instytucją Kultury im. Krystyny Bochenek, Miastem Katowice oraz Europejskim Miastem Nauki. Wczoraj na oddziale dziennym Centrum Psychiatrii w Katowicach, uczestnicy mieli okazję wyrazić się artystycznie poprzez przygotowanie prac plastycznych inspirowanych motywami słonecznymi, nawiązujące do spokoju i równowagi przypisywanych m.in. ogródkom działkowym. Warsztaty przeprowadził Szymon Szewczyk, który inspirując się powstałymi pracami przygotuje projekty obiektów metaloplastycznych – furtek, które zastąpią tradycyjne kraty w oknach , stając się zarówno elementem estetycznym oraz źródłem codziennej inspiracji dla mieszkańców Katowic.

Dodatkowo, organizatorzy z myślą o mieszkańcach przygotowali cykl spacerów miejskich szlakiem stworzonych furtek, które odbędą się w dniach 18–23 marca, a poprowadzi je Dominik Tokarski i Szymon Szewczyk. Spacery zapewnią nie tylko chwilę relaksu, ale także inspirujące rozmowy i refleksje nad rolą miasta i sztuki w naszym życiu codziennym.

- Katowice pokazały jak szerokorozumiana sztuka może wpłynąć na otaczającą rzeczywistość. W miejscu, w którym kiedyś wydobywano węgiel, dziś mamy obiekty rozpoznawalne na świecie – siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Muzeum Śląskie i Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Miasto stało się symbolem dobrej transformacji. A pomogła w tym właśnie kultura i sztuka. Będąc Europejskim Miastem Nauki chcemy także pokazać, że nauka to nie tylko laboratoria i biblioteki, ale przede wszystkim coś, co może być z powodzeniem wykorzystywane w codziennym życiu. Dlatego wychodzimy z różnymi ciekawymi projektami do mieszkańców, by mogli się o tym na własnej skórze przekonać. Spacery będą jedną z takich okazji – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.