W Katowicach wystartuje Solar Festiwal – sztuka wspierająca dobrostan człowieka!

Od wielu lat przyglądamy się niepokojącym wskaźnikom rosnącej liczby osób cierpiących w Polsce na depresję. Pozornie Polakom żyje się coraz wygodniej. Mamy coraz więcej udogodnień, lepiej jemy, więcej zarabiamy, jednak wiąże się to z życiem w wielkim pośpiechu i ciągłym biegu. Ilość stresu, która jest połączona z tak intensywnym codziennym działaniem, przyczynia się do tego, że nasz system nerwowy przestaje sobie z tym wszystkim radzić, nie potrafimy rozładowywać emocji towarzyszących nam na co dzień. Wszyscy potrzebujemy chwili zatrzymania i miejsca na oddech.

– Muzeum Śląskie wspólnie z fundacją Soundscape i Tauron Lab organizują po raz pierwszy Solar Festiwal. To wydarzenie, które stawia sobie za cel promowanie akcji artystycznych z zakresu sztuk wizualnych i dźwiękowych. Mamy nadzieję, że udział w proponowanych sesjach i spotkaniach oraz doświadczanie sztuki wieloma zmysłami wpłynie pozytywnie na dobrostan uczestników. Z wielką pasją i zaangażowaniem włączyliśmy się w organizację tego wydarzenia. Cieszymy się, że w tym roku zaprosimy uczestników do Łaźni Muzeum Śląskiego, która zamieni się w przyjazną dla wszystkich strefę komfortu. W Łaźni od 23 marca prezentowana będzie instalacja multimedialna Szymona Szewczyka – artysty pochodzącego z Katowic. Wizualno-świetlnym wrażeniom towarzyszyć będzie skomponowany także przez artystę pejzaż dźwiękowy. W weekendy natomiast w Łaźni będą odbywać się koncerty najlepszych polskich i zagranicznych przedstawicieli szeroko pojętej muzyki elektronicznej. Jesteśmy przekonani, że w trakcie festiwalu każdy znajdzie coś dla siebie. To wydarzenie, którego z pewnością nie można przegapić – mówi dr Karol Makles, p.o. dyrektora Muzeum Śląskiego.

Wydarzeniem otwierającym będzie całonocna sesja muzyczna, podczas której wystąpią: Gong House Orchestra (dr Sławomir Sówka, Marion Schiffer i Adrian Mandrak), biøs, Aheloy!, Spool (Florian TM Zeisig, Angel Paradise (DE)) – koncert połączony z sesją aromaterapii, Emiter, Jan Dybała oraz Felicia Atkinson (FR). Będzie to okazja do spędzenia nocy w Muzeum. Organizatorzy przygotują dla uczestników akcesoria wypoczynkowe, a artyści dźwięki kołyszące do snu. W tygodniu wystawę będzie można zobaczyć w godzinach otwarcia Muzeum Śląskiego. Na miejscu będą czekać pufy, materace i leżaki zachęcające do spędzenia w przestrzeni Łaźni dłuższej chwili, a instalacji towarzyszyć będzie sound design skomponowany przez Szymona Szewczyka.

W kolejne weekendy podczas Solar Festiwal będzie można usłyszeć: Zaumne, Olgę Annę Markowską, Martynę Poznańską, Piotra Michałowskiego, Guntera Schlienz (DE), Romeo Poirier (BE), Zoi Michailovą (UA), Bartosza Kruczyńskiego czy Cola Pulice (USA). Każdy koncert poprzedzi krótka prelekcja na temat wpływu sztuki na dobrostan człowieka. Artyści zaproszeni do projektu w swojej twórczości poruszają się po nostalgicznych pejzażach dźwiękowych, badają zaginiony czas, miejsca i historie, eksperymentalnie flirtując z ASMR.