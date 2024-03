Game Music Fest 2024: trzy dni pełne pasji, muzyki i inspiracji!

GAME MUSIC FEST to:

19 kwietnia: Cosmic Game Music Show w Planetarium Śląskim!

O godzinie 19.00 spotkamy się w Planetarium Śląskim podczas spektakularnego koncertu muzyki elektronicznej, połączonego z niezwykłymi wizualizacjami kosmicznymi. W Planetarium - Śląskim Parku Nauki wystąpi Tomasz Pauszek. Tomasz Pauszek to kompozytor, dyrygent, producent, wykonawca muzyki elektronicznej i instrumentalnej. Tworzy muzykę do programów telewizyjnych, bibliotek muzycznych oraz do gier. Jest autorem autorskich płyt, oscylujących brzmieniowo wokół szeroko pojętej elektroniki, chilloutu i muzyki filmowej. Przez cały okres kariery aktywnie koncertuje, traktując każdy występ jako osobny, niezależny, osobiście wymyślony i wyreżyserowany projekt, naszpikowany laserami, światłami oraz najnowszymi multimediami! Koncertowi towarzyszyć będzie wystawa „Aliaż sztuki i technologii” przygotowana przez studentów z Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego.

20 kwietnia: GAME MUSIC CONCERT w katowickim Spodku!

Muzyka z gier na żywo w katowickim Spodku! Multimedia, muzyka, światła, taniec

- to wszystko i wiele więcej pozwoli przenieść się w wirtualny świat dzięki drugiej edycji spektakularnego GAME MUSIC CONCERT. Zobacz, jakie emocje może wywołać muzyka z najbardziej znanych gier komputerowych. Zanurz się w świat dźwięków w wyjątkowej odsłonie, z autorskimi wizualizacjami, stworzonymi specjalnie na tę okazję!

W programie tym razem znajdzie się muzyka z takich gier jak: Assassin's Creed, God of War, Mortal Kombat, Call of duty, Skyrim, Mass Effect, Fortnite, League of Legends, Halo, Minecraft, Everybody's Gone to the Rapture, Horizon, Elden Ring, Final Fantasy w wykonaniu Chóru i Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej.

Wykonawcy: