Gwałcić trzeba tak, żeby nie zgłosiła. "Żarty" członków Partii Korwin ze Śląska. Sprawa ma trafić do prokuratury

Generalnie miały to być ... żarty i komentarz do słów autorki powieści erotycznej Blanki Lipińskiej. W jednym z wywiadów Lipińska o jednej ze scen (główny bohater filmu 365 dni zmusza stewardessę do seksu oralnego, która po wszystkim się uśmiecha) powiedziała: - Dla jednych kobiet to jest gwałt, feministki bardzo głośno krzyczały na ten temat. Dla innych kobiet to bardzo fajny seks oralny.