Strajk Klimatyczny w Katowicach - ZDJĘCIA. Młodzi ludzie walczą o losy naszej planety: Nie damy sobie zabrać przyszłości

Z takiego założenia wyszli przedstawiciele strajku, manifestując swoją ekologiczną postawę #ramięwramię wobec planety. Młodzi walczą o losy Ziemi, ale jednak tym razem bezpośrednim przyczynkiem do strajku jest trwający w Glasgow Szczyt Klimatyczny (COP).

Zorganizowany po raz kolejny, bo już po raz 26., zdaniem poirytowanej młodzieży nie przynosi żadnych widocznych rezultatów dla klimatu. Obecni na nim rządzący państwami, w opinii organizatorów strajku, nie reprezentują w pełni postawy osób, które reprezentują.

- Świat nauki jest jednoznaczny, wszyscy mamy dostęp do tych samych danych, raportów oraz analiz. Jednak my, młodzież szkolna jesteśmy w stanie do edukować się sami, a panie i panowie w marynarkach nie są w stanie tego zrobić sami. To jest ich praca, żeby ratować nas i naszą przyszłość. - mówi jedna z organizatorek protestu.