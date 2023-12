To już 42. rocznica pacyfikacji kopalni „Wujek”. Uroczystości pod pomnikiem poległych górników. Pamięć o nich ważna dla kolejnych pokoleń

Tegoroczne uroczystości rocznicowe objął swoim patronatem prezydent RP Andrzej Duda, w imieniu którego w sobotnich uroczystościach uczestniczył zastępca szefa kancelarii prezydenta RP Piotr Ćwik.

Salwę honorową oddali na cześć poległych górników żołnierze z kompanii honorowej 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zagrała orkiestra wojskowa z Bytomia.

- To bardzo ważny dzień, dzisiejszy świat musi pamiętać o tamtej pacyfikacji kopalni Wujek. Jeżeli my dziś nie przekażemy młodzieży i młodym pokoleniom tego, co tutaj się wydarzyło, to ten naród pozbawiony zostanie tożsamości. Te rocznice są nie tylko po to, żebyśmy nie zapominali tej zbrodni, nie tylko czcili, ale właśnie przekazywali ten system wartości, który mieli górnicy, którzy tutaj walczyli o godność, wolność drugiego człowieka, a ponieśli ofiarę najwyższą. Ta ofiara była ofiarą skuteczną, bo odzyskaliśmy jako kraj niepodległość – przyznał Wojciech Szwed, przewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK „Wujek”.