Nocna feta pod Spodkiem! Fani GKS Katowice przywitali piłkarzy - zobacz ZDJĘCIA. Co tam się działo!

Feta pod Spodkiem! Kibice GKS Katowice przywitali piłkarzy - zobacz ZDJĘCIA. Co tam się działo!

Piłkarze GKS Katowice sprawili swoim kibicom dużo radości niespodziewanie zdobywając awans do PKO Ekstraklasy. Drużyna trenera Rafała Góraka po rundzie jesiennej zajmowała dopiero 11. miejsce w tabeli, a kibice GieKSy głośno domagali się zwolnienia szkoleniowca pracującego na Bukowej od czerwca 2019 roku. Wspaniała runda wiosenna pozwoliła jednak katowiczanom awansować w tabeli, a seria pięciu kolejnych wygranych dała im bezpośredni awans do grona najlepszych, w których ostatni raz grali w 2005 roku.

Kibice GieKSy czekali na świętujących powrót do elity piłkarzy i w środku nocy zgotowali im huczne powitanie. Autobus z zawodnikami wracającymi do Katowic z Gdyni po meczu z Arką zatrzymał się pod Spodkiem, a fani odpalili race i powitali zawodników głośnymi śpiewami. Atmosfera była naprawdę gorąca. W niebo poszybowały nawet sztuczne ognie.

Mimo później pory na placu obok Spodka pojawiło się wielu sympatyków katowickiej drużyny chcących w bardzo widowiskowy sposób uczcić jej powrót do grona najlepszych po 19 latach przerwy. Piłkarze i sam szkoleniowiec nie ukrywali wzruszenia takim powitaniem i chętnie pozowali do zdjęć z fanami.

To była pierwsza, ale nie ostatnia feta, jaka odbyła się pod Spodkiem z okazji awansu piłkarzy do PKO Ekstraklasy., Klub zaprasza wszystkich kibiców GieKSy na plac przed legendarną halą w poniedziałek 27 maja na godz. 17. Wówczas będzie okazja, by wspólnie z zawodnikami cieszyć się z historycznego sukcesu katowiczan.