Upały w woj. śląskim - ogłoszono II stopień! Temperatura wyniesie do 32 st. C - uważajcie!

Upały w woj. śląskim - ogłoszono II stopień! Temperatura wyniesie do 32 st. C

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 12:30 we wtorek 18 czerwca, do godz. 19:00 w środę 19 czerwca.

Stopień zagrożenia 2 - co oznacza?

Gdzie obowiązuje ostrzeżenie?

Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. We wtorek temperatura około 30°C wystąpi lokalnie. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C.

