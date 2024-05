Koncert Moniki Brodki w Katowicach! „O.Sadza” – wyjątkowa trasa koncertowa w poszerzonym orkiestrowym składzie

Brodka ogłasza majową trasę koncertową, która zaskoczy jej wiernych fanów i krytyków muzycznych. To oficjalne zamknięcie etapu „Sadzy” w karierze artystki. W ramach czterech wiosennych koncertów liryczna odsłona Brodki zyska nową oprawę instrumentalną, a to za sprawą wyjątkowej koncertowej odsłony projektu w poszerzonym orkiestrowym składzie. Trasa „O.Sadza” zawita do Poznania, Wrocławia, Warszawy i Katowic - czytamy na stronie NOSPR