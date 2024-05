Ponad 400 wydarzeń w 29 miastach w całym województwie śląskim w ramach Industriady. Odbędą się już 1 czerwca. Zaplanowano mnóstwo atrakcji

Industriada już w ten weekend! Na Śląsku, w 29 miastach odbędzie się ponad 400 wydarzeń

Świętem jest z samej nazwy, bo w końcu Industriada określana jest jako "Święto Szlaku Zabytków Techniki", lecz w tym roku będzie to święto zdecydowanie szczególne. Industriada obchodzi bowiem swój jubileusz, jakim jest jej 15. edycja na Śląsku. I to wokół tego skupione są jej główne atrakcje, a także hasło całego wydarzenia, które brzmi "15 lat razem".

Industriada w całym województwie śląskim. Od Częstochowy przez Rybnik po Beskidy

Odbywać się one będą w tych miejscach, które znajdują się na Szlaku Zabytków Techniki. Ewentualnie są jej obiektem zaprzyjaźnionym. To oznacza, że w sumie będzie ona gościć w 46 lokalizacjach. W całym województwie śląskim. W każdej z nich przygotowano od kilku do kilkunastu wydarzeń wpisujących się w Industriadę. Przede wszystkim będą one związane z jej 15-leciem.