Dzień Dziecka w Centrum Handlowym Libero dla fanów sztuki, muzyki i motoryzacji czekają darmowe warsztaty

- Są połączenia, które pasują do siebie idealnie. Dokładnie tak stało się w przypadku duetu Szwedzki i Volvo. Cieszymy się, że w ramach artystycznej kooperacji tym razem będziemy mogli przygotować coś dla najmłodszych odbiorców i sprawić, że ich święto będzie wyjątkowe. Do wspólnego malowania zapraszamy wszystkich, bo tego jednego dnia w roku odnalezienie w sobie dziecięcej radości jest nadrzędnym celem - mówi Katarzyna Romaniec, kierownik działu marketingu Volvo Euro-Kas, organizatorka eventu.

Postać Szwedzika, ludzika w żółtej koszulce i niebieskich spodniach, z trafnym komentarzem nawiązującym do miejsca, w którym się znajduje, znana jest większości mieszkańców woj. śląskiego. Za sprawą samochodów Volvo, jego prace możemy zobaczyć nie tylko na murach i tablicach w przestrzeni miejskiej, ale także na śląskich drogach. Prac wciąż przybywa, ale sam artysta podaje, że jest ich już blisko 150. Do tej imponującej liczby, już 1 czerwca dołączy kolejny Szwedzik, którego Szwedzki wykona na żywo podczas wydarzenia pod Galerią Libero. Okazja jest tym większa, że artysta dbając o swoją anonimowość niezwykle rzadko pojawia się publicznie.

Artystycznego klimatu wydarzenia dopełnią przedstawiciele wywodzącej się ze Śląska fundacji Soundscape oraz Tauron Lab, którzy zadbają o nietuzinkową oprawę muzyczną. Nieoczywiste dźwięki i połączenia tworzone przez artystów zaprezentują zupełnie nowe spojrzenie na obcowanie z muzyką, pobudzą ciekawość oraz chęć do poszukiwania nieoczywistych rozwiązań, także tych niezbędnych podczas pracy nad muralami. Warto przypomnieć, że przedstawiciele fundacji i Tauron Lab mają już doświadczenie w tego typu wydarzeniach. W grudniu 2023 roku w trakcie Barbórki w Muzeum Śląskim połączyli tradycję z nowoczesnością i zaoferowali wyjątkowe bezpłatne warsztaty kreatywne dla najmłodszych, a w lipcu 2023 roku zorganizowali „Sound Lab” dla dzieci z Polski i Ukrainy, gdzie uczestnicy odkrywali potencjał komputera i uczyli się wykorzystywać go w twórczy sposób. Warsztaty Sound Lab miały na celu pobudzenie kreatywności dzieci oraz zachęcenie ich do poszukiwania nieoczywistych form wyrazu.