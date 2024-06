Kolejna już w tym roku wystawa nowomedialna w Muzeum Śląskim w Katowicach nosi tytuł Anthropologic. Jej autorem jest Ausgang Studio

Alex Zelina i Radovan Dranga ze studia Ausgang to artyści multimedialni mieszkający w Berlinie i Bratysławie, którzy w ramach otwartego naboru rezydencyjnego Tauron Lab, sami zgłosi chęć odbycia w Katowicach rezydencji artystycznej. Jak zdradza Jakub Mokrzysiak, dyrektor artystyczny Tauron Lab - rozmowy przed przyjazdem artystów do Polski trwały kilka miesięcy. - Zobaczyliśmy ich prace i jako jednostka zajmująca się sztuką nowomedialną, byliśmy przekonani, że ta rezydencja przyniesie imponujące efekty – mówi Mokrzysiak.

W walce o naszą planetę - Inicjatywa podkreśla podwójną rolę technologii, skłaniając do refleksji nad naszym wpływem na przyszłość. Projekt zawiera trzy kinetyczne rzeźby, 50-minutowy występ z muzyką tworzoną na żywo w XR. Kulminacją jest niepokojący performance z "dronem samobójczym" – wyjaśnia Matylda Badera z Tauron Lab.

W minioną środę (13.06), po blisko dwóch tygodniach prac w Tauron Lab, artyści częściowo przenieśli się do Łaźni Muzeum Śląskiego w Katowicach, gdzie trwają intensywne przygotowania do otwarcia wystawy, ale nie tylko. W ramach Festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, którego Muzeum Śląskie jest Współorganizatorem, zaplanowano performance Ausgang i XCES "Spawn Point X" , który został wpisany w program festiwalu.

Muzyka do imponującej wystawy została oczywiście stworzona i zmiksowana w Tauron Lab. Wykorzystano do tego dwie przestrzenie, zarówno samo Laboratorium Nowych Mediów jak i studio do miksu i masteringu, a to wszystko pod okiem ekspertów z Tauron Lab i fundacji Soundscape.

I jak dodaje - występ obejmuje również doświadczenie XR, którym publiczność może cieszyć się na koniec pokazu. To wydarzenie jest krzykiem o pilne, radykalne i nieuniknione rozwiązania mające na celu naprawienie obecnych globalnych problemów spowodowanych błędami technologii cyfrowej.

Dlatego też warto zwrócić uwagę, z jakich materiałów wykonana jest sama wystawa bowiem, imponujące obiekty i instalacje przestrzenne, tworzone są z materiałów pochodzących z recyklingu, zużytych kabli, różnorodnych materiałów naturalnych i biologicznych.

- Serdecznie wszystkich zapraszam na wystawę Anthropologic do budynku Łaźni Muzeum Śląskiego w Katowicach. Jesteśmy przekonani, że doskonale oddaje, dokładnie to, co jako Tauron Lab chcemy światu przekazywać, czyli przede wszystkim walkę o naszą planetę – zaprasza Jakub Mokrzysiak.

- Organizując wystawę Anthropologic w budynku Łaźni Muzeum Śląskiego, pragniemy podkreślić, że instytucje takie jak muzea, to miejsca, gdzie od zarania dziejów przeżycia wizualne prezentowane są zainteresowanym, w celu pogłębiania doznań i przeżyć. Wraz z szybko postępującą technologią oraz coraz większymi oczekiwaniami zwiedzających, jako muzeum staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom i w wyjątkowych sytuacjach poszerzamy nasze czasowe prezentacje o to, co najnowsze, czyli o pola elektronicznej sztuki interaktywnej – mówi dr Karol Makles p.o. Dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach.