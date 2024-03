Muzeum Śląskie w Katowicach stanie się przestrzenią do artystycznej regeneracji. Przed nami Solar Festiwal – sztuka dla dobrostanu człowieka

Fundacja Soundscape, Muzeum Śląskie w Katowicach oraz Tauron Lab wspólnie organizują Solar Festiwal – sztuka dla dobrostanu człowieka. Poprzez zapewnienie komfortowego środowiska oraz dzięki multimedialnej instalacji artystycznej autorstwa młodego katowickiego artysty Szymona Szewczyka w otoczeniu inspirujących dźwięków, festiwal stworzy atmosferę sprzyjającą poprawie dobrostanu i odkrywaniu nowych, artystycznych perspektyw. Festiwal zostanie podzielony na kilka bezpłatnych wydarzeń, a jego kulminacyjnym punktem będą koncerty w Łaźni w Muzeum Śląskim, które rozpoczną się 23 marca całonocnym eksperymentem wizualno-dźwiękowym. W każdym koncercie udział będzie mogło wziąć 120 osób.

– Z wielką pasją i zaangażowaniem włączyliśmy się w organizację pierwszej edycji Solar Festiwal. Cieszymy się, że w tym roku zaprosimy uczestników do Łaźni w Muzeum Śląskim, która stanowi idealną przestrzeń do prezentacji ciekawych projektów artystycznych. Tym razem prezentowana będzie instalacja multimedialna Szymona Szewczyka, która wraz z towarzyszącym jej pejzażem muzycznym będzie dostępna dla odwiedzjących Muzeum w godzinach pracy instytucji. Ekspozycji wizualno-dźwiękowej towarzyszyć będą koncerty najlepszych polskich i zagranicznych przedstawicieli szeroko pojętej muzyki elektronicznej. Jestem przekonana, że w trakcie festiwalu każdy z nas znajdzie nie tylko chwilę na relaks, ale również nowe źródło inspiracji i refleksji nad samym sobą. To wydarzenie, którego nie można przegapić – zaprasza Maria Czarnecka, dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach. Solar Festiwal – sztuka dla dobrostanu człowieka jako pierwszy tego rodzaju festiwal na mapie naszego regionu wyróżnia się innowacyjnym podejściem do promocji sztuki. Jego interdyscyplinarny charakter nie tylko zachęca do eksploracji różnych form wyrazu artystycznego, ale także podkreśla znaczenie sztuki jako narzędzia do budowania społeczności i poprawy naszego dobrostanu. W ten sposób Solar Festiwal staje się nie tylko wydarzeniem kulturalnym, ale również motorem zmian społecznych i inspiracją dla innych, podobnych inicjatyw w regionie.

– Wierzymy, że obcowanie ze sztuką w komfortowym środowisku i towarzystwie dźwięków przyczynią się do poprawy nastroju osób w każdym wieku, dlatego stworzyliśmy wielopłaszczyznowy, interdyscyplinarny projekt festiwalu, w którym sztuka przyczynia się do poprawy dobrostanu jednostek. Z tej okazji zaprosimy mieszkańców naszego województwa i nie tylko do szeregu wspólnych działań – mówi Paweł Pindur, założyciel fundacji Soundscape. Bezpłatne koncerty w Łaźni dla każdego

Instalacja artystyczna oraz bezpłatne koncerty, które odbędą się w Łaźni, skierowane są do osób w każdym wieku. Organizatorzy podkreślają jednak, że szczególnie zależy im na aktywizacji seniorów, a także na osobach, które zmagają się na co dzień ze stresem i złym samopoczuciem. Przestrzeń Łaźni wypełnią rośliny oraz akcesoria wypoczynkowe, jej centralnym punktem będzie instalacja multimedialna przygotowana przez Szymona Szewczyka – absolwenta ASP w Katowicach. Praca wykorzystująca nowe media będzie artystyczną interpretacją szeroko rozumianego dobrostanu człowieka.

Wydarzeniem otwierającym tegoroczne koncerty w ramach Solar Festiwal będzie całonocny eksperyment muzyczno-wizualny. Towarzyszyć mu będzie muzyka grana na żywo, m.in. koncert mis i gongów. Wydarzenie potrwa od 22.00 do 8.00, a koncerty w kolejnych dniach, tj. 24, 30, 31 marca oraz 6 i 7 kwietnia, będą odbywały się o godz. 18.00 i 20.00. Muzyczną ucztę dźwiękową zapewnią polscy i zagraniczni artyści związani z szeroko pojętą muzyką elektroniczną. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny, a zapisy będą odbywały się poprzez formularz dostępny na stronie Facebook fundacji Soundscape. Instalacja Szewczyka wraz ze skomponowanym do niej tłem dźwiękowym będzie dostępna dla zwiedzających Muzeum Śląskie od wtorku do piątku w godzinach 10.00-20.00 na podstawie zakupionego biletu wstępu do muzeum. – Priorytetem wszystkich działań podejmowanych przez markę Volvo jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo psychiczne i dobrostan duchowy zajmuje szczególne miejsce pośród naszych aktywności. Jako firma zorientowana na człowieka, staramy się angażować w działania służące poprawie jakości życia, relacji oraz samopoczuciu ludzi wokół nas. Dostrzegamy otaczającą nas rzeczywistość i nie boimy się podejmować trudnych tematów. Jesteśmy dumni, że możemy być partnerem projektu, który w realny sposób może pozytywnie wpłynąć na życie tak wielu osób – dodaje Katarzyna Romaniec, kierownik działu marketingu Volvo Euro-Kas.

Solar Festiwal w przestrzeni Katowic – artystyczne warsztaty

Solar Festiwal to nie tylko koncerty. Tegoroczną edycję festiwalu zainicjuje wystawa site-specific w przestrzeni miejskiej Katowic, której współorganizatorem jest także Muzeum Śląskie w Katowicach. W ramach warsztatów artystycznych, które odbędą się 5 marca na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Centrum Psychiatrii w Katowicach, uczestnicy przygotują prace plastyczne inspirowane motywami słonecznymi, nawiązujące do spokoju i równowagi przypisywanych ogródkom działkowym. I tak powstaną metaloplastyczne furtki, które zostaną umieszczone w różnych częściach miasta, harmonijnie wtapiając się w jego krajobraz. Te artystyczne eksponaty, będące rezultatem wspólnych wysiłków, zastąpią tradycyjne kraty w oknach, stając się nie tylko elementem estetycznym, ale także pobudzającym źródłem inspiracji. Dodatkowo, uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w spacerach miejskich z artystą, urbanistą i terapeutą, które odbędą się w dniach 18 – 23 marca, a cała inicjatywa zostanie szeroko wyjaśniona w kampanii medialnej promocyjno-informacyjnej.

Sukcesy wydarzeń Solar Renewal i Natura Online/Offline w 2023 roku

Warto przypomnieć, że fundacja Soundscape w 2023 roku zorganizowała dwa duże przedsięwzięcia tj. cykl terapeutycznych sesji muzycznych Solar Renewal oraz Natura Online/Offline, na których dominowała muzyka ambientowa, misy i gongi tybetańskie, czyli dźwięki, które działają relaksacyjnie oraz uwalniają od różnego rodzaju napięć. Obydwa wydarzenia szybko zyskały ogromną popularność i zainteresowanie wśród mieszkańców naszego regionu, a kontynuacją tamtych udanych działań jest Solar Festiwal - sztuka dla dobrostanu człowieka. Partnerzy

Partnerami wydarzenia są Grupa Tauron, Volvo Euro-Kas oraz Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

– Wszelkiego rodzaju widowiska muzyczne od tych wielkich odbywających się w filharmoniach przez sale widowiskowe po małe kluby mają swoją specyfikę, ale i element wspólny: muzyka łączy, buduje więź między ludźmi, nadaje życiu smak. Cieszymy się, że możemy być częścią niezwykłego eksperymentu muzycznego, który poszerza skalę muzycznych doznań – wyjaśnia Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy Grupy TAURON.

O fundacji Soundscape

Głównym celem śląskiej fundacji Soundscape jest tworzenie platform współpracy środowisk twórczych

oraz popularyzacja kultury i sztuki. Polem zainteresowania jest dźwięk – naukowe podejście do niego, wykorzystanie go w muzyce, sztukach wizualnych czy przestrzeni publicznej. Organizowane koncerty, wykłady, rezydencje artystyczne, wystawy oraz warsztaty leżące na przecięciu światów technologii i dźwięku prezentują zupełnie nowe spojrzenie na obcowanie z muzyką, pobudzają ciekawość oraz chęć do poszukiwania nieoczywistych rozwiązań. Soundscape oznacza pejzaż dźwiękowy, który ściśle nawiązuje do ekologii muzyki. Działania proekologiczne towarzyszą też wszystkim aktywnościom podejmowanym przez fundację. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

