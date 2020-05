Kamil Durczok w geście protestu puścił Kazika "Twój ból" z tarasu mieszkania w Katowicach

Co się stało z Listą Przebojów Trójki i w jaki sposób nagranie Kazika na nią trafiło? Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska zapowiada, że sprawa zostanie dogłębnie zbadana.

- Podczas elektronicznego głosowania została wprowadzona piosenka spoza listy i doszło do ingerencji w kolejność utworów. Wskutek tego wynik końcowy nie odzwierciedlał głosowania słuchaczy - mówi szefowa Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. - W tej chwili będziemy sprawdzać, czy nastąpiło to w wyniku błędu informatycznego, czy też była to ingerencja z zewnątrz. Z pewnością ta sprawa zostanie dogłębnie zbadana i wyjaśniona i wtedy będzie można podjąć decyzję co do ewentualnych kolejnych działań: albo w zakresie systemu informatycznego, albo ewentualnych kroków prawnych - dodała.