Kamil Durczok nie żyje. Dziennikarz miał 53 lata. Zmarł w katowickim szpitalu

Nie żyje Kamil Durczok. Miał 53 lata

Kamil Durczok pochodził z Katowic. Urodził się 6 marca 1968 roku. Pracę w zawodzie dziennikarza rozpoczął od Radia Katowice w 1991 roku. Polakom kojarzył się głównie z telewizją, bo to tam oglądały go miliony widzów. Od 1993 roku do 2006 roku był dziennikarzem Telewizji Polskiej. Później do 2015 roku pracował w TVN, gdzie był redaktorem naczelnym i prowadzącym Faktów. Po rozstaniu ze stacją utworzył portal Silesion.pl oraz współpracował z Polsat News. W trakcie kariery prowadził audycje radiowe m.in. w Trójce i RMF FM, był także felietonistą Wprost. W 2003 przeszedł chorobę nowotworową. Do końca komentował politykę w kraju.