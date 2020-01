25 stycznia Marsz na Zgodę 2020. To 10 kilometrowy marsz upamiętniający Tragedię Górnośląską

Przypomnijmy, że 10-kilometrowy marsz organizowany jest co roku. Co roku też jest prowadzony tą samą trasą, którą w 1945 roku w dramatycznych okolicznościach byli pędzeni mieszkańcy Górnego Śląska, którzy w Świętochłowicach mieli stać się pierwszymi więźniami ponownie otwartego obozu w Zgodzie.

W latach 1942 - 1945, gdy miejsce to było filią obozu koncentracyjnego Auschwitz, zginęło w nim ponad 2 tys. osób. Po wojnie został przekształcony w obóz pracy podległy Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego. Pod rządami komendanta Salomona Morela stał się w krwawym obozem zagłady. Obóz działał do listopada 1945 r. Po wojnie więzionych było tu ok. 6 tys. osób. Ludzie ginęli z powodu głodu, chorób lub przez rozstrzelanie.

Marsz na Zgodę od lat organizuje Ruch Autonomii Śląska.

Marsz na Zgodę 2020. Program: