W Parku Boguckim skradziono ogrodzenie wybiegu dla psów. Sprawców poszukuje policja

Z parku Boguckiego ukradziono ogrodzenie wybiegu dla psów

O zuchwałej kradzieży w Parku Boguckim poinformował na Facebooku radny z Bogucic Damian Stępień.

- W nocy z soboty na niedzielę z terenu naszego Parku zniknęło ogrodzenie wybiegu dla psów. Wandale ukradli przęsła. Sprawą zajmuje się już Policja i Straż Miejska. Analizowany jest również dostępny monitoring – napisał radny i zaapelował do mieszkańców o pomoc w ujęciu złodziei.

Z takim samym apelem do katowiczan zwraca się również policja. - Policjanci podjęli czynności w sprawie. Mają do sprawdzenia nie tylko monitoring z parku, ale również ten znajdujący się w okolicy, bo ogrodzenia raczej nikt na plecach nie wyniósł. To musiała być zorganizowana wcześniej akcja – ocenia mł. asp. Agnieszka Żyłka, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.