Trzy 5-kondygnacyjne bloki przy Lasku Alfreda. Mieszkańcy protestują: "Bloki zniszczą niecodzienny kształt osiedla OPT"

Krakowski deweloper planuje postawić trzy 5-kondygnacyjne bloki przy Lasku Alfreda w Katowicach. Mieszkańcy osiedla Daszyńskiego protestują

Osiedle Daszyńskiego to nieduże, za to dobrze zaplanowane i pięknie urządzone osiedle w północnej części Katowic. Znajduje się między Kolonią Alfred a Laskiem Alfreda. Dominuje tu oryginalna niska zabudowa jednorodzinna. Do tego sporo zieleni, spokój i cisza. Jak twierdzą mieszkańcy – do czasu.

Powód? Przy Daszyńskiego 20b krakowski deweloper planuje wybudować trzy bloki ze 130 mieszkaniami oraz parking podziemny. Wcześniej na działce znajdowały się korty tenisowe, ale gdy teren przeznaczono do sprzedaży infrastrukturę wyburzono, przeprowadzono też częściową wycinkę.

Mieszkańcy tej okolicy zwracają uwagę, że nowa inwestycja nie tylko zaburzy ład przestrzenny osiedla, ale w przyszłości może również przyczynić się do karczowania Lasku Alfreda. Przypominają też, że dawniej na tym terenie znajdowały się biedaszyby, co należałoby uwzględnić w skali zabudowy. W sprawie przygotowali już list protestacyjny, który zamierzają przesłać do prezydenta Katowic.