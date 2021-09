- Do wstrząsu doszło o godzinie 1.24 - mówi Tomasz Głogowski, rzecznik prasowy Polskiej Grupy Górniczej, właściciela kopalni. - To był wstrząs o średniej sile i wynosił 2x10 do 7 J.

Doszło do niego na ścianie XVb-S, w pokładzie 510/3. Na dole nikt nie ucierpiał. Kopalnia pracuje normalnie. Do Polskiej Grupy Górniczej do tej pory dotarły 4 informacje o odczuwalnym wstrząsie na powierzchni.