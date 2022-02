Ruszył nabór na dofinansowanie w ramach programu „50 kW na start”. Kwota przeznaczona w tegorocznej edycji to 10 mln zł

W tym roku więcej beneficjentów

Od 15 lutego 2022 roku przedsiębiorcy z terenu województwa śląskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć, polegających na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych, a konkretnie instalacji o mocy do 50 kW. Jest to kolejna edycja Programu „50 kW na start”, uruchomiona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, która tym razem poszerza zakres beneficjentów na wszystkie firmy z terenu województwa śląskiego, niezależnie od ich wielkości.

10 mln zł a nawet więcej na Program

W Programie „50 kW na start” przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie do 100 procent kosztów kwalifikowanych zadania, w tym: w formie nieumarzalnej pożyczki w wysokości 90 procent udzielonego dofinasowania czy w ramach dotacji do 10 procent udzielonego dofinansowania. Kwota, jaką Fundusz przeznaczy na Program w tegorocznej edycji wyniesie 10 mln zł a nawet więcej, jeżeli inicjatywa będzie cieszyć się sporym zainteresowaniem wśród beneficjentów. Zwiększenie puli jest jak najbardziej prawdopodobne chociażby dlatego, że w tym roku z możliwości dofinansowania mają szansę skorzystać wszyscy przedsiębiorcy a nie tylko przedstawiciele sektora mikro, małych czy średnich przedsiębiorstw, jak to było dotąd.