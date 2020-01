Ramówka 2020 w Spodku i MCK. Wśród nowości są m.in. Europejskie Mistrzostwa Florystyczne czy Światowe Forum Zarządzania Internetem

W 2019 roku w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbyło się 550 wydarzeń, w których wzięło udział blisko 1,3 mln osób. Tylko w wakacyjne weekendy, gdy na tarasach Spodka działał Gastro Fajer, miejsce to odwiedziło 50 tys. osób. Na lodowisku Spodka odbyło się też 410 ślizgawek oraz 30 meczów hokejowych, natomiast z sali gimnastycznej skorzystało około 23 tys. osób, a z tutejszego basenu – 2,4 tysiąca.

– Na chwilę obecną mamy już zarezerwowane ponad 500 terminów kolejnych wydarzeń na lata 2020-2025 – dodaje.

Światowe Forum Zarządzania Internetem IGF i Europejskie Mistrzostwa Florystyczne

W minionym roku nowościami w ramówce obu obiektów były m.in. Fryderyk Festiwal oraz wybory Miss Polski. W tym roku wśród nowości są m.in. Eruopa Cup 2020 - Europejskie Mistrzostwa Florystyczne oraz organizowane po raz pierwszy w Polsce - Światowe Forum Zarządzania Internetem IGF. Ale lista wydarzeń jest znacznie dłuższa. W pierwszej połowie roku w Spodku i MCK dominują konferencje, kongresy, targi i festiwale. Będą to piąta edycja 4. Design Days, XII Europejski Kongres Gospodarczy, European Tech and Start-up Days, V Kongres Wyzwań Zdrowotnych, Śląski Festiwal Nauki, 50. Targi „Bliżej zdrowia, bliżej natury”, Międzynarodowe Targi Turystyki GLOBalnie, ProfiAuto Show 2020 oraz Reggaeton vs Dancehall Kongres.