Premier Mateusz Morawiecki w Katowicach: Nie damy się zastraszyć różnym kłamstwom, które płyną zza wschodniej granicy

Podczas przemówienia premier Mateusz Morawiecki powiedział: - Ziemia śląska jest miejscem, z którego płynie piękne świadectwo. Solidarności, wolności i odpowiedzialności – tym właśnie jest Polskość. To wartości, o które walczymy. I tu na ziemi śląskiej, ostatnie 100 lat, pokazują, jak walczą oni o nasze wartości. Powstania Śląskie, trudny morderczy bój z hitlerowskimi Niemcami, Kopalnia Wujek. To trudna droga Ślązaków do wolności. Cała Polska dziękuje. Dzięki Wam rozpoczęła się zmiana systemu.

- Dbamy o interesy Śląska. Mając jednocześnie na uwadze te nowe priorytety. To właśnie rozwój gospodarczy, który dzisiaj mamy, jest Waszym dziełem - dodał premier naszego kraju.

- Inspiracje gospodarcze – wiemy jak trudna i skomplikowana jest ta układanka. Wyścig o wartości – dbamy o wartości arcypolskie (rodzina, wiara, prawo) – prawo równe dla wszystkich. To jest praworządność, drodzy śedziowie i prawnicy. Trzeci wyscig – to wyścig o pamięć. Jesteśmy manipulowani przez Federację Rosyjską. Walczymy o dobre imię Polski. Nie damy się zastraszyć różnym kłamstwom, które płyną zza wschodniej granicy. Czwarty wyścig to wyścig o polskiego ducha. To wasza wielka sprawa, które przenieśliście przez te 40 lat - zakończył Morawiecki w Katowicach.