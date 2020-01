Andrzej Duda w Katowicach o sędziach: "Mają swoje przywileje, ale mają także twarde obowiązki wobec społeczeństwa"

- Kto słyszał moje wczorajsze przemówienie, ten wie o najważniejszych zadaniach do zrealizowania. To naprawa wymiaru sprawiedliwości i służby zdrowia - powiedział Andrzej Duda w Katowicach.

Dodawał, że udało się wzmocnić polskiej rodziny, aby poczuła się w końcu swobodnie, żeby nie bała się o przyszłość. - To się udało. Szczególne znaczenie rodziny jest wypełniona w pełni – w końcu, po trzydziestu latach. Teraz trzeba przejść do kolejnych elementów. Naprawa wymiaru sprawiedliwości - to musi być jasno powiedziane jaka jest rola sędziów. Ich rola jest niezwykła, to szczególna grupa społeczna. Mają swoje przywileje, ale mają także twarde obowiązki wobec społeczeństwa i szczególną odpowiedzialność. Jeśli się okazuje, że nie są w stanie temu sprostać, wtedy taka osoba powinna zostać wyeliminowana. Sami sędziowie to powinni robić. Bo to oni mają rozstrzygać sprawy w swoim środowisku. Żeby udowodnić, że jest to środowisko odpowiedzialne. To się musi zmienić, bo inaczej Polska nigdy nie będzie normalnym państwem.