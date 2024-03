Prasówka tygodniowa z 17.03.2024 w Katowicach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

KONKURS PIĘKNOŚCI. 15 pań z woj. śląskiego dostało się do półfinału Polska Miss 30+, edycja 2024! W tym konkursie piękności startują panie z roczników 1985-1994. Z ponad 900 zgłoszeń do półfinału dostało się ponad sto pań! Zobaczcie zdjęcia...

Katowicką ulicę świętego Pawła doskonale znają studenci i absolwenci Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. To tam młodzi adepci uczą się sztuki filmowej. Zdaje się, że już sama arteria, przy której mieści się wydział jest źródłem nieskończonych inspiracji - to miejsce pełne kontrastów, a co bardziej nie pobudza wyobraźni? Kliknij w GALERIĘ i zobacz ZDJĘCIA.

KATOWICE. Z początkiem tygodnia rozpoczęło się uruchamianie tablic VMS oraz tablic TIP, podsystemów Inteligentnego Systemu Transportowego, który działa na terenie Katowic. ITS koordynuje działanie sygnalizacji na 112 skrzyżowaniach, wykorzystuje do tego m.in. video rejestratory i pętle indukcyjne. Gdzie znajdują się tablice i jakie informacje przekazują kierowcom? Sprawdziliśmy.

To nie żart! Meble za darmo - co ludzie oddają w woj. śląskim? W połowie marca wiele osób wpada na pomysł wiosennych porządków w domu. A jak porządki to i przemeblowanie, zmiana wystroju czy odświeżanie wnętrz. To sprzyja pozbywaniu się z domu rzeczy, które już nam się nie podobają, ale jeszcze mogą komuś się przydać. Sprawdziliśmy, jakie perełki można dorwać w serwisie olx.pl z woj. śląskiego. Sofy, łóżka, regały, meblościanki, stoły... Czego tam nie ma, i to ZA DARMO! Zobaczcie sami wybrane ogłoszenia z naszego regionu!