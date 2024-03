Dni otwarte Szkoły Rodzenia w Bonifraterskim Centrum Medycznym w Katowicach. Przyszli rodzice wzięli udział w warsztatach - zobacz ZDJĘCIA

Inicjatywa organizacji warsztatów i wykładów dla przyszłych rodziców narodziła się w czerwcu 2023 roku, wtedy odbyło się pierwsze tego typu wydarzenie.

- Zapraszamy na wykłady, warsztaty i do zwiedzenia naszych oddziałów. Zobaczenia na własne oczy jak wyglądają sale porodowe, wanna do porodu czy lóżko porodowe. Ale przede wszystkim do poznania się z nami - personelem, który będzie sprawował opiekę okołoporodową i wspierał w początkach rodzicielstwa. Moim zdaniem to personel jest największym atutem naszego szpitala i szkoły rodzenia. Dokładamy sil i starań, aby atmosfera panująca na drugim piętrze dawała poczucie bezpieczeństwa - kończy Agata Wiczkowska.