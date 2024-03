Największa impreza na Dzień Kobiet w Energy 2000. Piękne panie na parkiecie, gwiazdą wieczoru Smolasty - zobacz ZDJĘCIA

KLIKNIJ TUTAJ , by zobaczyć zdjęcia z tej imprezy.

Dzień Kobiet na Śląsku!

Kobiety bawiły się w klubie Energy 2000

Zapraszamy na koncertowy wieczór z okazji Dnia Kobiet. Czeka na Was prawdziwe show! Na naszej scenie wystąpi Smolasty - zapowiadali organizatorzy

W klubie Energy 2000 czeka na Was największy w Polsce dancefloor oraz 3 zróżnicowane muzycznie i klimatycznie sale. Energy2000 to nie tylko muzyka, bezpieczeństwo oraz doskonały design czy wystrój to także moc doskonałych efektów świetlnych oraz technologii dających ogromne możliwości pokazowe.

Co to była za zabawa! Zobacz zdjęcia z tej imprezy - TUTAJ