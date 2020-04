Pogotowie dentystyczne w Katowicach od 1 maja wznawia przyjęcia. Za wizytę zapłacimy dodatkowo 100 zł

- Wiemy, że w tych trudnych czasach wielu z Was szuka pomocy stomatologicznej, którą tak trudno uzyskać, dlatego nie mogliśmy zostawić Was z tym samych! Informujemy, że wracamy i jesteśmy w pełni przygotowani. Będziemy świadczyć usługi z zachowaniem najwyższych procedur bezpieczeństwa już od 1 maja - poinformowali przedstawiciel Dental Service na Facebooku.

Jak dodają, w związku z obecną sytuacją, w gabinetach dentystycznych wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa.

- Przez ostatnie tygodnie robiliśmy wszystko, by wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony osobistej, m.in. maski FFP3, kombinezony, fartuchy chirurgiczne, czepki, przyłbice, rękawice – wyliczają.

100 zł więcej za wizytę, trzeba też zrobić zdjęcie RTG

Jak zmiany odczują pacjenci? Przede wszystkim na wizytę w pogotowiu dentystycznym w Katowicach można umawiać się wyłącznie telefonicznie (rejestracja pod numerem telefonu 32 256 29 85).

Również telefonicznie pacjenci zostaną poinformowani o konkretnej godzinie przyjęcia, o korzystaniu z karty płatniczej, ale też dodatkowych kosztach wizyty związanych z zachowaniem bezpieczeństwa oraz odpowiednim przygotowaniem gabinetu, które wyniosą 100 zł, a także cenie za zdjęcie RTG, które jest konieczne do podjęcia leczenia.

To nie koniec. Na specjalne procedury należy przygotować się również w dniu przyjęcia: przed wejściem do kliniki pacjent znów musi zadzwonić do rejestracji, następnie ma poczekać na koordynatora. Po wejściu zostanie poproszony o dezynfekcję rąk, założenie maseczki chirurgicznej oraz poddanie się bezdotykowemu pomiarowi temperatury. Zabieg stomatologiczny zostanie poprzedzony zdjęciem w pracowni RTG.