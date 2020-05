Pierwsza Dzielnica coraz wyższa. Apartamentowce przewyższają już budynki Muzeum Śląskiego, a będą jeszcze wyższe

Budowa trzech niższych apartamentowców ruszyła w ubiegłym roku, a obecnie konstrukcje budynków mają po kilka kondygnacji. Do finału prac wciąż daleko (zakończenie pierwszego etapu planowane jest na trzeci kwartał 2021 r.), mimo to już teraz widać, jak bardzo ta inwestycja ingeruje w przestrzeń Strefy Kultury.

Apartamentowce powstają na skarpie przy ulicy Góreckiego, tuż za terenem Muzeum Śląskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Strefy Kultury. To Pierwsza Dzielnica – osiedle budowane przez TDJ Estate, firmę która przy Spodku realizuje kompleks biurowców .KTW. W pierwszym etapie Pierwszej Dzielnicy powstają trzy 12-kondygnacyjne budynki z 265 mieszkaniami, w drugim planowane są trzy kolejne, tyle że już znacznie wyższe, bo 18-kondygnacyjne.

- Ten widok, jeden z najbardziej wartościowych w regionie, który daje jasne świadectwo o postindustrialnej przeszłości miasta i regionu, całkowicie zniknie – mówiła na łamach Dziennika Zachodniego.

Mimo protestów i wątpliwości budowa Pierwszej Dzielnicy ruszyła

O projekcie dyskutowano przez kilka miesięcy 2018 roku, odbyła się nawet debata z udziałem architektów osiedla (Medusa Group), którą zorganizował Dziennik Zachodni, ale choć inwestycja budziła i budzi kontrowersje, to protesty na nic się zdały i ostatecznie budowa w 2019 roku wystartowała bez przeszkód.

Po kilku miesiącach apartamentowce mają już po około pięć kondygnacji, zatem mniej niż połowę planowanej wysokości, a mimo to miejscami przewyższają zabudowania Muzeum Śląskiego.

Dodajmy, że Strefa Kultury to najcenniejsza przestrzeń Katowic. Na zrewitalizowanym terenie dawnej kopalni znajdują się Centrum Kongresowe, gmach NOSPR oraz Muzeum Śląskie, do tego sporo pokopalnianych zabytków, z których część już odnowiono. To właśnie, aby wyeksponować dawne kopalniane zabudowania (m.in. budynki maszynowi, wieżę wyciągową, magazyn odzieżowy, łaźnię łańcuszkową, itp.) i w ten sposób podkreślić historię tego miejsca, główny gmach Muzeum Śląskiego, wraz z przestrzeniami ekspozycyjnymi, schowano głęboko pod ziemią.