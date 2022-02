Oszuści podszywają się pod Komendanta Głównego Policji i żądają okupu za odblokowanie komputera. Lepiej nie otwierać fałszywych wiadomości

Uwaga na fałszywe wiadomości

Okup za odblokowanie komputera

W przypadku nawiązania korespondencji z autorem fałszywej wiadomości może dojść do zainfekowania komputera złośliwym oprogramowaniem, wykradającym dane osobowe lub do całkowitego zablokowania urządzenia. Jak podaje policja, oszuści dodatkowo żądają okupu za jego odblokowanie. Z uwagi na to służby ostrzegają, by nie płacić przestępcom, gdyż nie ma żadnej gwarancji, że po opłaceniu okupu użytkownik odzyska kontrolę nad komputerem.