Nocna prohibicja w Bogucicach i Dąbrówce Małej. W Giszowcu nie będzie zmian. Tak zdecydowali mieszkańcy podczas konsultacji społecznych

Nocna prohibicja w kolejnych dzielnicach Katowic

Zakaz nie miałby dotyczyć pubów czy restauracji, które swoim klientom dalej mogłyby serwować alkohol. Zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pozwalają gminom na wprowadzenie prohibicji wyłącznie w całych dzielnicach, co oznacza, że nie może być ona wprowadzona na wybranym obszarze czy też ulicy. Dziś ukazał się raport podsumowujący przeprowadzone w listopadzie i grudniu tego roku konsultacje.

Wzięli w nich udział mieszkańcy Bogucic, Dąbrówki Małej oraz Giszowca.

– Przychylamy się do woli mieszkańców wyrażonej w konsultacjach społecznych. Dlatego przygotujemy dla Bogucic i Dąbrówki Małej projekt uchwały, na mocy której zostanie wprowadzony zakaz sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży od godziny 22.00 do 6.00. W przypadku Giszowca zasady sprzedaży alkoholu pozostaną bez zmian – mówi Marcin Krupa, prezydenta Katowic.