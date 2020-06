Nie zatrzymał się do kontroli, bo wiózł narkotyki

128 wniosków w Zielonym Budżecie Katowic

W stolicy województwa śląskiego po raz pierwszy funkcjonuje w tym roku Zielony Budżet miasta Katowice. Jego pula to trzy miliony złotych, a cała inicjatywa to uzupełnienie Budżetu Obywatelskiego. Nowa forma konsultacji społecznych pozwalała mieszkańcom na zgłoszenie do realizacji...