Msza barbórkowa w Katowicach. Wierni modlili się za ofiary wypadku w Bielszowicach

- Ono stworzyło nas takimi, jacy jesteśmy: twardzi i solidarni, zaprawieni do nadludzkiego wysiłku i troskliwi o rzeczy kruche, jak rodzina, dom i gołębie. Przede wszystkim jednak górnictwo wyrobiło w nas szacunek do życia, do Boga i przywiązanie do Kościoła - mówił do zgromadzonych metropolita katowicki podczas mszy.