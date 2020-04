Koronawirus w szpitalu przy Francuskiej w Katowicach. 43 pracowników na kwarantannie domowej. Potwierdzono zakażenie u chirurga

To kolejny szpital w województwie, który musi ograniczyć działalność z powodu zakażenia pracownika koronawirusem. Nie wiadomo w jakich okolicznościach doszło do zakażenia lekarza. Szpital przy Francuskiej to jedna z kluczowych placówek medycznych w regionie. Zgodnie z przepisami kwarantanna pracowników ma trwać 14 dni. Gdyby lekarze i pielęgniarki mieli obligatoryjnie wykonywane testy na obecność koronawirusa to udałoby się ograniczyć absencję personelu w szpitalach. Ostatnio większość sejmowa (PiS) nie zgodziła się na obowiązkowe i masowe testy pracowników ochrony zdrowia.