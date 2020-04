Koronawirus w Katowicach. Kolejne nowe zakażenia. COVID-19 potwierdzono u 36 katowiczan

Co ważne, liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Katowicach niebawem może mocno wzrosnąć, gdy wzrośnie liczba wykonywanych testów. Te zasponsorował katowicki magistrat.

- Za działania epidemiologiczne odpowiada administracja rządowa, jednak w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Katowic, zdecydowałem o wsparciu tych działań – podkreśla Marcin Krupa.

Po Katowicach będą kursowały trzy wymazobusy, każdego dnia będą pobierały próbki z około 150 adresów. W skali miesiąca mają wykonać dodatkowo około 3000 testów.

– W ramach zleconych świadczeń realizowanych przez pracowników medycznych Szpitala Murcki i Tommedu, pobierane będą próbki przez 6 do 8 godzin dziennie. Średnio w ciągu dnia jedna ekipa będzie pobierać próbki z około 50 adresów – dodaje prezydent. Koszt pracy ekip to dla miasta od 1000 do 1200 zł dziennie (w zależności od czasu pracy).