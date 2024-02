Kolumny pojazdów wojskowych w woj. śląskim. Nie róbmy zdjęć! Żołnierze wystosowali APEL

Wojskowe pojazdy na drogach w woj. śląskim

Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. DRAGON-24 jest ćwiczeniem narodowym, wieloszczeblowym, wielodomenowym z udziałem sił międzynarodowych, prowadzonym na terytorium Polski (na poligonach i w terenie przygodnym) w terminie od 25 lutego do 14 marca 2024 roku. Jego głównym celem będzie doskonalenie zdolności do reagowania na zagrożenia militarne i niemilitarne podczas kryzysu oraz otwartego konfliktu zbrojnego.

W ćwiczeniu weźmie udział ok. 20 tys. żołnierzy (w tym ok. 5 tys. żołnierzy z państw sojuszniczych) oraz ponad 3,5 tys. jednostek sprzętu wojskowego. Biorąc pod uwagę skalę zaangażowanych sił i środków, scenariusz zagrożeń i planowane do realizacji epizody taktyczne, będzie to, w ocenie Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) – Dowództwa Połączonych Sił Sojuszniczych w Europie, największe i najważniejsze ćwiczenie w ramach STDE24.