Kolejka gigant przed Wydziałem Komunikacji przy Francuskiej. Wydział wznowił bezpośrednią obsługę mieszkańców

Zarówno Biuro Obsługi Mieszkańców, jak i Wydział Komunikacji oraz Urząd Stanu Cywilnego – to pierwsze trzy wydziały katowickiego magistratu, które od 1 czerwca wznowiły bezpośrednią obsługę mieszkańców. Wszystkie działają jednak w reżimie sanitarnym, a najważniejszą zasadą jest ograniczenie liczby osób, które mogą przebywać w urzędach. Obowiązuje zasada: jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Kto się nie zmieści, musi czekać na zewnątrz.

W efekcie przed najbardziej obleganymi wydziałami – a to właśnie BOM i Komunikacja – tworzą się ogromne kolejki. W poniedziałek wokół rynku stało kilkadziesiąt osób. We wtorek, 2 czerwca, równie potężny był ogonek przy Francuskiej. A dodajmy, że katowicki Wydział Komunikacji już przed pandemią koronawirusa regularnie pękał w szwach, a o tutejszych kolejkach krążyły legendy, teraz sytuacja jest kryzysowa.

Ogromna kolejka przed Urzędem Miasta przy rynku w Katowicach ZDJĘCIA

Generalnie kolejki są tu dwie, jedna w sprawie prawa jazdy, druga do rejestracji pojazdów. Natomiast zawiadomienie o zbyciu i nabyciu pojazdu można złożyć do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu głównym do budynku.

Wydział jest czynny od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30, ale ostatnia grupa petentów zostanie wpuszczona do środka o godzinie 15.