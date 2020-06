Katowice pozwały Anitę Gargas za "Magazyn śledczy". Znamy listę żądań

Miasto Katowice złożyło pozew sądowy związany z programem "Magazyn Śledczy Anity Gargas", który został wyemitowany 23 stycznia. Stało się tak ze względu na niezastosowanie się TVP i autorów programu wobec sformułowanych w marcu przez prawników Katowic żądań.

Miasto Katowice wysłało wówczas następujące pisma:

1. Do Telewizji Polskiej SA i Anity Gargas (i innych adresatów) - wezwanie do zaprzestania naruszeń i usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych

2. Do Rady Etyki Mediów – skargę na działanie niezgodne z kartą etyczną mediów na program „Magazyn Śledczy Anity Gargas”

3. Skargę do Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na program „Magazyn Śledczy Anity Gargas”

4. Skargę do Rady Programowej Telewizji Polskiej SA, Zarządu Telewizji Polskiej SA, Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej SA na program „Magazyn Śledczy Anity Gargas”.