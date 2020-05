Jest porozumienie Kaczyńskiego z Gowinem. Wybory prezydenckie nie odbędą się 10 maja. Możliwa będzie zmiana kandydatów

Prawo i Sprawiedliwość poinformowało, że Porozumienie Jarosława Gowina zobowiązało się do poparcia ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., a jednocześnie przedstawi, w uzgodnieniu z Prawem i Sprawiedliwością, propozycje jej nowelizacji.

Wspólne oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina oznacza, że zażegnany został kryzys w Zjednoczonej Prawicy. Do tej pory spekulowano o możliwości opuszczenia przez Porozumienie koalicji, co doprowadziłoby do przyspieszonych wyborów parlamentarnych.

Będą nowi kandydaci?

Rozpisanie nowych wyborów prezydenckich oznacza, że każdy z komitetów będzie musiał na nowo wskazać swojego kandydata. Do jego zarejestrowania konieczne będzie zebranie 100 tys. podpisów.

Według wstępnych wyliczeń, wybory prezydenckie mogłyby się odbyć w sierpniu.