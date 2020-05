Jakie miasta w woj. śląskim są najniebezpieczniejsze? Sprawdziliśmy dane

Województwo śląskie. Gdzie najłatwiej dostać u nas w zęby lub stracić portfel? Wychodzi na to, że w Katowicach, Sosnowcu i Bytomiu. Sprawdziliśmy, jak wyglądają statystyki przestępczości w największych miastach województwa śląskiego. Na tej podstawie wyliczyliśmy, gdzie dochodzi do największej liczby tego typu zdarzeń na tysiąc mieszkańców. Szczegółowe dane dotyczące przestępczości znajdują się w galerii zdjęć. By je zobaczyć należy kliknąć w przycisk "Zobacz galerię".

Wiemy, w którym mieście naszego regionu najłatwiej dostać w zęby lub stracić portfel Sprawdziliśmy jak wyglądają statystyki przestępczości w największych miastach województwa śląskiego. Mówiąc wprost - wiemy, gdzie najłatwiej dostać w zęby, stracić portfel lub samochód, a w skrajnych przypadkach paść ofiarą gwałtu lub morderstwa. Całe szczęście, te najbardziej poważne przestępstwa są też odnotowywane najrzadziej. Kiedy w 2019 roku Śląska Policja odnotowała 146 gwałtów i 46 zabójstw, tak liczba przestępstw rozbójniczych, bójek i pobić, kradzieży z włamaniem i zwykłych kradzieży sięgnęła w sumie 15 tys. 683. Wykryto również 3 tys. 555 przestępstw związanych z narkotykami. zobacz galerię (14 zdjęć) Jakie miasta w woj. śląskim są najniebezpieczniejsze? Sprawd... zobacz galerię (14 zdjęć) Mowa tutaj tylko i wyłącznie o zdarzeniach, do których doszło w 12 największych miastach województwa śląskiego, a są nimi: Katowice: 292 tys. 774 mieszkańców

Częstochowa: 220 tys. 433 mieszkańców

Sosnowiec: 199 tys. 974 mieszkańców

Gliwice: 178 tys. 603 mieszkańców*

Zabrze: 172 tys. 360 mieszkańców

Bielsko-Biała: 170 tys. 663 mieszkańców*

Bytom: 165 tys. 263 mieszkańców

Rybnik: 138 tys. 098 mieszkańców*

Ruda Śląska: 137 tys. 360 mieszkańców

Tychy: 127 tys. 590 mieszkańców

Dąbrowa Górnicza: 119 tys. 373 mieszkańców

Chorzów: 107 tys. 807 mieszkańców Dane dotyczące liczby ludności pochodzą z raportu Głównego Urzędu Statystycznego za 2019 rok. Do zestawienia wybraliśmy miasta powyżej 100 tys. mieszkańców. Gdzie średnio dochodzi do największej liczby przestępstw w woj. śląskim? Opierając się na statystykach Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach stworzyliśmy współczynnik występowania wyżej wymienionych przestępstw na tysiąc mieszkańców. Wydaje nam się, że to najbardziej uczciwy i obrazowy sposób przedstawienia tego zagadnienia. Liczba przestępstw na tysiąc mieszkańców w największych miastach woj. śląskiego w 2019 roku: Katowice: 10,77 Sosnowiec: 10,67 Bytom: 9,4 Dąbrowa Górnicza: 9,07 Zabrze: 9,07 Chorzów: 8,47 Częstochowa: 8,35 Gliwice i pow. gliwicki: 8,26* Tychy: 7,5 Ruda Śląska: 6,44 Bielsko-Biała i pow. bielski: 5,01* Rybnik i pow. rybnicki: 3,62* *Problem w naszym zestawieniu stanowią Gliwice, Bielsko-Biała i Rybnik. W pierwszej wersji zajmowały one wyższe miejsca (kolejno: pierwsze, czwarte oraz ósme). Okazało się jednak, że dane KWP dotyczą nie tylko przestępczości w samych miastach, ale także w powiatach (gliwickim, bielskim i rybnickim). W związku z tym zaktualizowaliśmy współczynnik przestępczości na tysiąc mieszkańców, ale równocześnie informujemy, że dane te nie dotyczą tylko i wyłącznie podanych miast. Jakie przestępstwa są najbardziej uciążliwe dla mieszkańców? O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy oficerów prasowych poszczególnych Komend Miejskich Policji. Zapytaliśmy, co najbardziej trapi mieszkańców ich miast. - Dla mieszkańców najbardziej dotkliwe są przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu. Zaliczamy do nich siedem kategorii przestępstw. Są to: bójki i pobicia, uszczerbek na zdrowiu, rozboje, wymuszenia i kradzieże rozbójnicze, kradzieże cudzej rzeczy, kradzieże samochodów, kradzieże z włamaniem, uszkodzenia mienia - wyliczył asp. szt. Roman Szybiak z KMP Bielsko-Biała. - Wszystkie przestępstwa z tej kategorii można traktować jako szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa - zgodziła się asp. szt. Barbara Kołodziejczyk z KMP Tychy. - Z wyżej wymienionych w Rybniku najwięcej odnotowuje się kradzieży cudzej rzeczy - podkreślił mł. asp. Dariusz Jaroszewski z KMP Rybnik. Czytaj także Tego nie wolno robić w bloku!

Kiedy skończy się epidemia? Jest nowa data szczytu zakażeń Oficer prasowy bielskiej komendy zauważył, że niezwykle uciążliwe są też wszelkiego rodzaju oszustwa, często popełniane za pośrednictwem portali społecznościowych i aukcyjnych, a także te dokonywane na seniorach, gdzie przestępcy działają metodą „na wnuczka" lub „na policjanta". - Najbardziej uciążliwa jest przestępczość pospolita, czyli kradzieże z włamaniem, kradzieże, kradzieże pojazdów, niszczenie mienia, uszkodzenia ciała, bójki i pobicia oraz rozboje. Mamy jej dużo, ale w tamtym roku doskonale udało się ją ograniczyć - odpowiedział sierż.szt. Sebastian Bijok z KMP w Zabrzu. Zgodził się z tym również insp. Andrzej Brzozowski. Komendant KMP Bytom w rozmowie z „Życiem Bytomskim" powiedział, że w mieście najbardziej daje się we znaki drobna przestępczość. Podkreślił jednak, że liczba tego typu zdarzeń sukcesywnie maleje. Zobacz dokładne statystyki w miastach w galerii zdjęć Zobacz galerię (14 zdjęć) St. asp. Arkadiusz Ciozak z KMP Ruda Śląska, st. asp. Sebastian Imiołczyk z KMP Chorzów i Asp. Sabina Chyra-Giereś z KMP Częstochowa zgodnie przyznają, że w ich miastach najczęściej odnotowywanym przestępstwem są kradzieże i kradzieże z włamaniem. - To właśnie te przestępstwa, najbardziej dotykają zwykłych ludzi i my mamy tego świadomość - uważa st. asp. Ciozak. - Według mojej oceny największy problem to wandalizm i umyślne niszczenie mienia. Dotyczy to szczególnie dużych osiedli mieszkaniowych, na których m.in. z uwagi na deficyt miejsc parkingowych, dochodzi do konfliktów, czego emanacją są uszkodzenia i dewastacje aut - ocenia podinsp. Marek Słomski z KMP w Gliwicach. - W 2020 roku priorytetem dla katowickich policjantów jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Analiza roku 2019 wskazała, że to właśnie w tym obszarze należy zintensyfikować działania - informuje mł. asp. Agnieszka Żyłka z KMP Katowice. Podkom. Sonia Kepper z KMP Sosnowiec nie chciała jednoznacznie wskazywać, które z przestępstw jest najbardziej uciążliwe dla mieszkańców. Podkreśliła, że sama statystyka jest dosyć dynamiczna. Wynika z niej jednak, że w 2019 roku na terenie Sosnowca najwięcej odnotowano kradzieży.

